DMM'den "Sahte reklam ve dolandırıcılık içerikleri" uyarısı

DMM tarafından yayımlanan bülteninde, tanınmış kişilerin isim ve görselleri izinsiz şekilde kullanılarak “devlet destekli yatırım” ya da “gizli kazanç yöntemi” gibi ifadelerle sahte reklamların yaygınlaştığı belirtilerek, bu içeriklerin hem bireysel mağduriyetlere hem de kamu kurumları ile tanınmış kişilerin itibarına zarar verdiği vurgulandı.

Yapılan incelemelerde, sahte haber formatında hazırlanan içeriklerin video simgeleri ve haber sitesi benzeri grafik ögeleri kullanılarak profesyonelce üretildiği; bu yöntemle kullanıcıların tıklama davranışının manipüle edildiği, kimlik ve finansal bilgilerin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, “Mal varlığına el konuldu”, “Türkiye şokta” veya “skandal açıklama” gibi ifadelerin sıkça kullanıldığı, içeriklerde yer alan bağlantılar aracılığıyla çok sayıda vatandaşın maddi zarara uğratıldığı bildirildi.

"Mevzuat açık, sorumluluk sosyal medya platformlarında"

DMM, bu tür içeriklerin Türk Ceza Kanunu’nun 157. ve 158. maddeleri kapsamında dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçu olarak değerlendirildiğini; kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımı hâlinde ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve TCK’nın 136. maddesine göre suç teşkil ettiğini hatırlattı.

Sosyal medya platformlarının 5651 sayılı Kanun kapsamında Türkiye’deki mevzuata uygun hareket etmekle yükümlü olduğuna dikkat çekilen açıklamada, özellikle X platformunda yayımlanan sahte reklamların çoğunun sistem tarafından “onaylı reklam” olarak yayımlandığına ve ilgili platformlarca denetimlerin sıklaştırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

"Resmi kaynaklardan teyit edin, kişisel bilgi paylaşmayın"

DMM, vatandaşlara da şu uyarılarda bulundu:

Devlet destekli yatırım ya da yüksek kazanç vaadiyle sunulan içeriklere temkinli yaklaşılması,

Duyuruların yalnızca resmî kurumlardan teyit edilmesi,

Kişisel ve finansal bilgilerin doğruluğu şüpheli kaynaklarla paylaşılmaması,

Şüpheli içeriklerin Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) veya Cumhuriyet savcılıklarına bildirilmesi.

Açıklamada ayrıca, sahte içeriklerle mücadelenin yalnızca teknik değil; etik, hukuki ve toplumsal sorumluluk gerektiren bir alan olduğu ifade edildi. Kurumlar arası eşgüdümün, içerik denetim sistemlerinin ve dijital medya okuryazarlığının güçlendirilmesinin bu mücadelede kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.