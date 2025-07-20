KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta yeni bir yola girildi: İki devletli siyaset

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'nci yılı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, sözlerine Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuştuğu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl döneminde barış ve özgürlük günü'nü kutlayarak başladı.

İki devletli çözüm vurgusu yapan Tatar, şöyle konuştu:

"Bir kez daha buradan bütün dünyaya mesaj verilecektir. O mesajda bellidir. İki devletli siyaset ile Kıbrıs'ta yeni bir yola girilmiştir. Bizim tek yolumuz vardır; o da Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile bu kutlu yolu yürümektir."

TRT Haber'de soruları yanıtlayan Tatar, Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde New York’ta düzenlenen 5+1 Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayriresmi Toplantı kapsamında yapılan görüşmeleri değerlendirdi.

Toplantının, Uluslararası nitelikte önemli bir toplantı olduğunu belirten Tatar, şöyle konuştu:

"Biz Türk devletlerinin Akdeniz'e açılan kapısıyız"

"Türkiye'mizin tam desteği ile iki devletli siyasetin yerleşmesi, kurumsallaşması, kökleşmesi ve karşı tarafın bütün muhalefetine rağmen dünyada saygı görmemiz çok önemliydi. Doğu Akdeniz'in durumu değişti artık Doğu Akdeniz'de hep jeopolotik diyoruz ama gerçekten görüyoruz bugün Gazze'de yaşananlar, Suriye'de yaşananlar bu bölgenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük.

1974 Barış Hareketı ile Türkiye buraya gelirken bizleri, Osmanları torunlarını kurtarmak için gelmişti. 51 yıl sonra da Kıbrıs Türk'ü ada'da söz sahibi olmayı sürdürüyor. Mavi Vatan'ın kalbinde, Doğu Akdeniz'de bir KKTC'nin varlığı son derece önemlidir. Biz Türk devletlerinin Akdeniz'e açılan kapısıyız. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı zaferi bizi bugünlere getirdi. Ada’daki varlığımızı tescilledi.

Yapımını Türkiye'nin üstlendiği Cumhuriyet Yerleşkesi'ne dikkati çeken Tatar, şöyle konuştu:

Cumhuriyet yerleşkesi bütün Kıbrıs'ın merkezi haline geldi

"Burası bırakınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bütün Kıbrıs’ın merkezi haline gelmiştir. Sayın Erdoğan'a minnettarım bize bunları layık gördükleri için. Burada bu büyük coğrafyada Mavi Vatan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlenmesi bu mesajın bütün dünya ile paylaşılması Türkiye’ye de güç verir, Türk dünyasına da güç verir."