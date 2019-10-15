Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Teröristlerin korkulu rüyası AŞKAR

Türk savunma sanayiinin başarılı ürünleri sahada Mehmetçiğin en önemli yardımcılarından.

Bu araçlardan bir tanesi dağlık arazi, sarp alan, dar sokak dinlemeyen AŞKAR. Meskun mahal müdahale aracı Barış Pınarı Harekatı'nda iş başında.

Firma yetkilisi Özgür Derebaşı:

"AŞKAR yeni nesil meskun müdahale aracı olarak tasarladığımız bir araç. Özellikle büyük araçlarımızın giremediği dar sokaklarda rahatlıkla opere edilebilecek çok yüksek hızlara ulaşan üzerinde KORALP insansız silah platformu bulunduran bir araçtır."

Zırhlı araç AŞKAR, uzaktan kumandalı KORALP silah sistemiyle uyumlu. Yüksek balistik koruma seviyesinde tasarlandı.

Uzaktan kumandalı silah kulesi KORALP

Mehmetçiğin sınırdaki yardımcılarından biri de KORALP insansız silah kulesi. Bu kule hedefi 5 km uzaklıktan tespit edebiliyor, sınırda adeta keskin nişancı görevini görüyor.

KORALP, hedefi takip ederek dakikada bin 500 atım yapabiliyor. Her türlü tekerlekli, paletli, insansız kara araçları ile sabit noktalara uygulanabiliyor.

İnsansız kara aracı FEDAİ Mehmetçiğin yanında

Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan bir diğer araç ise insansız kara aracı FEDAİ.

Firma yetkilisi Özgür Derebaşı:

"Fedai adından da anlaşılacağı üzere askerlerimizin kendini sahaya atmadan önce operasyon sahasına girip atış kabiliyeti olan keşif gözetleme görevlerini rahatlıkla icra eden bir platformdur."

İnsansız kara aracı, 8 saat kesintisiz operasyona katılabilme özelliğine sahip.

Özellikle meskun mahallerde ve dar sokaklarda teröristlerin tespiti için kullanılıyor.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Mustafa Tunç