Yerli teçhizatlar Barış Pınarı Harekatı'nda görevde15 Ekim 2019 Salı 09:30 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 10:19
Meskun mahal müdahale aracı AŞKAR, uzaktan kumandalı silah kulesi KORALP, İnsansız kara aracı FEDAİ... Tümü yerli olan bu araçlar Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğin en büyük yardımcısı. İşte Mehmetçiğin gücüne güç katan o araçlar.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Teröristlerin korkulu rüyası AŞKAR
Türk savunma sanayiinin başarılı ürünleri sahada Mehmetçiğin en önemli yardımcılarından.
Bu araçlardan bir tanesi dağlık arazi, sarp alan, dar sokak dinlemeyen AŞKAR. Meskun mahal müdahale aracı Barış Pınarı Harekatı'nda iş başında.
Firma yetkilisi Özgür Derebaşı:
"AŞKAR yeni nesil meskun müdahale aracı olarak tasarladığımız bir araç. Özellikle büyük araçlarımızın giremediği dar sokaklarda rahatlıkla opere edilebilecek çok yüksek hızlara ulaşan üzerinde KORALP insansız silah platformu bulunduran bir araçtır."
Zırhlı araç AŞKAR, uzaktan kumandalı KORALP silah sistemiyle uyumlu. Yüksek balistik koruma seviyesinde tasarlandı.
Uzaktan kumandalı silah kulesi KORALP
Mehmetçiğin sınırdaki yardımcılarından biri de KORALP insansız silah kulesi. Bu kule hedefi 5 km uzaklıktan tespit edebiliyor, sınırda adeta keskin nişancı görevini görüyor.
KORALP, hedefi takip ederek dakikada bin 500 atım yapabiliyor. Her türlü tekerlekli, paletli, insansız kara araçları ile sabit noktalara uygulanabiliyor.
İnsansız kara aracı FEDAİ Mehmetçiğin yanında
Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan bir diğer araç ise insansız kara aracı FEDAİ.
Firma yetkilisi Özgür Derebaşı:
"Fedai adından da anlaşılacağı üzere askerlerimizin kendini sahaya atmadan önce operasyon sahasına girip atış kabiliyeti olan keşif gözetleme görevlerini rahatlıkla icra eden bir platformdur."
İnsansız kara aracı, 8 saat kesintisiz operasyona katılabilme özelliğine sahip.
Özellikle meskun mahallerde ve dar sokaklarda teröristlerin tespiti için kullanılıyor.
Haber: Sabahnur Sayılgan
Kamera: Mustafa Tunç