Yerel seçimde ittifak olacak mı?

Yerel seçimlere sayılı günler kala partilerde seçim hazırlıkları devam ediyor. Peki 24 Haziran seçimlerinde yapılan ittifaklar yerel seçimlere taşınacak mı?

AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerel seçimlerde ittifak kurulup kurulmayacağı henüz netlik kazanmadı. Taraflardan verilen mesajlar, cumhur ittifakının sarsılmayacağı yönünde.

Çelik: İttifaka önem veriyoruz, görüş ayrılıkları bunu sarsmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, "Cumhur İttifakı'na çok önem veriyoruz. Çeşitli görüş ayrılıkları bunu sarsmaz." açıklaması gelmişti.

Özhaseki: Haftaya MHP ile ittifak görüşmeleri başlar

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP ile ittifak konusunda görüşme olacağını söyledi, görüşme için tarih verdi:

"Haftaya MHP ile ittifak görüşmeleri başlar. Bu ay MHP ile ittifakın nasıl olacağı hususunu tartışırız. İttifak görüşmelerimizi yaptıktan sonra da kamuoyuna hangi konularda mutabık kaldık, neler konuştuk açıkça anlatacağız. Uzlaşabileceğimizi düşünüyorum."

Son karar Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmede verilecek

Cumhur İttifakının yerel seçimlerde devam etmesi iki partinin liderleri arasında yapılacak görüşme sonrasında belli olacak. Son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılacak görüşmede verilecek.

Perinçek: FETÖ ve PKK ile yan yana gelmeyeceğiz

Öte yandan ittifaka yönelik bir açıklama da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten geldi.

Perinçek, "Kanunlara göre ittifak olanağı var. FETÖ ve PKK ile yan yana gelmeyeceğiz. Türkiye’nin üretim ekonomisini kurması için ve vatan bütünlüğünü kurması için bütün milli güçleri ile birlikte hareket etmeyi ve üreticilerimizi yerel yönetimlerde iktidar konumlarına taşımaya kararlıyız." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber