Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST'te vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Teknolojideki başarının ilk aşaması hayal edebilmektir"

Festivalin gençlerimize her alanda teknolojiyi sevdireceğine inanıyorum. Her yenilik gibi teknolojideki başarıların da ilk aşaması hayal edebilmektir. Türkiye’ye ne kazandırdıysak hayallerimizin peşinden giderek kazandırdık.

"Yaşadığımız her hadise bizlere bazı uyarılar yapıyor"

Son yıllarda yaşadığımız her hadise özellikle bizlere bazı uyarılar yapıyor. Bu bakımdan atacağımız adımlar bu alandaki yatırımlar teknolojinin tüm alanlarında en önlerde olmamız gerektiğini göstermiştir. Teknoloji konusunda sadece kullanıcı alarak kaldığımız sürece hiçbir alanda özgürlüğümüzü garanti altına alamayız.

"Gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı..."

Günümüz dünyasında, gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı; teknolojiyi tasarlayan, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Ülkemizin 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür.

"5 binden fazla takımın katılması iftihar meselesidir"

Yıllardır başka yerlerdeki gösterilerini hayranlıkla izlediğimiz pek çok etkinlik artık ülkemizde düzenleniyor. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara 5 binden fazla takımın katılması başlı başına bir iftihar meselesidir.

"Dijital güvenliğiniz yoksa dilediğiniz kadar fiziki tedbir uygulayın"

Teknoloji konusunda sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece, hiçbir alanda özgürlüğümüzü garanti altına alamayız. Dijital güvenliğiniz yoksa istediğiniz kadar fiziki tedbir uygulayın gerçek manada özgürlüğünüzü sağlayamazsınız.

"Türkiye, savunma ihtiyaçlarının yüzde 65'ini kendisi üretebilen bir ülke"

Türkiye, savunma sanayi ihtiyaçlarının yüzde 65'ini kendisi üretebilen bir ülke durumuna gelmiştir. Açık konuşmak gerekirse şayet bu düzeye gelmemiş olmasaydık şu anda yürüttüğümüz sınır içi ve ötesi operasyonlarda çok büyük zorluklarla karşılaşırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, savunma sanayi ihtiyaçlarının yüzde 65'ini kendisi üretebilen bir ülke durumuna gelmiştir.https://t.co/KECtaaIsIo pic.twitter.com/EkvVzoZsWE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Eylül 2018

"Uluslararası lider araştırmacılar programı hazırlıyoruz"

Projelerimiz sabote edilmeye çalışıldı. İma yoluyla, Nuri Demirağ'ların akıbetiyle tehdit edildiğimiz anlar oldu. Allah'ın verdiği ömrü kimse kısaltamaz. Artık projeleri sabote eden bir iktidar yok. Projelerin önünü açan bir iktidar var. Bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlatıyor ve uluslararası lider araştırmacılar programı hazırlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Projelerimiz sabote edilmeye çalışıldı. İma yoluyla, Nuri Demirağ'ların akıbetiyle tehdit edildiğimiz anlar oldu. Allah'ın verdiği ömrü kimse kısaltamaz.https://t.co/KECtaaIsIo pic.twitter.com/FrjM6vgXq1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Eylül 2018

"Burası Türkiye, buranın parası Türk Lirası"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizle kira alanlara da seslendi. Erdoğan, "AVM'lere sesleniyorum, Türk Lirası dururken dolarla hareket ederseniz kusura bakmayın. Burası Türkiye, buranın parası Türk Lirası" dedi.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA UÇAKLA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) sponsoru olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na uçakla geldi.

Erdoğan'ın içinde bulunduğu ATA uçağına F-16'lar da eşlik etti. Bir süre alçak uçuşla alandaki vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, alana indi.

Gençlerin karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu pilot üniforması giydiği görüldü.

Stantları ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin düzenlendiği İstanbul Yeni Havalimanı'nda stantları ziyaret etti.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, TRT’nin sponsoru olduğu TEKNOFEST'in gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na uçakla gelen Erdoğan, F-16 ile kendisine eşlik eden Milli Savunma Bakanı Akar'ı da uçaktan selamladı.

Erdoğan, uçaktan inişinde kendisini karşılayan TEKNOFEST ekibindeki gençlerle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile stantları ziyaret ederek, öğrencilerden projelerine ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, yoğun sevgi gösterisi eşliğinde hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahneye geçti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sahneden halkı selamladı.

Bu sırada ATAK helikopterleri tarafından harmandalı gösterisi de gerçekleştirildi.

İstanbul Yeni Havalimanı yolunda trafik yoğunluğu oluşması nedeniyle vatandaşlar araçlarını yol kenarına park ederek, havalimanını arkalarına alıp fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / TRT Haber