Türkkuşu göreve hazır

Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) sponsor olduğu İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'de ürünlerini tanıtıyor.

Kurumun standında en dikkati çeken ürün ise T 19-A uçağı oldu.

THK Üst Yöneticisi Bekir Hocaoğlu, sportif amatör havacılık için bütün dünyada kullanılan bir uçak ürettiklerini söyledi.

Bu uçakların 2005 yılından itibaren dünyada yaygınlaşmaya başladığına işaret eden Hocaoğlu, kısa sürede uçak sayısının Fransa ve Almanya'da 15 bin, ABD'de 40 bine ulaştığını vurguladı.

“Kendi sınıfında dünyada en iyi durumda”

Amatör sportif havacılığın temelini oluşturan bu uçaklara Türkiye'de de ihtiyaç olduğunu belirten Hocaoğlu, bu ihtiyaçtan yola çıkarak 2013'te motor hariç her şeyi kuruma ait uçak geliştirdiklerini ve 2016 yılında Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'ndan sertifikalandırdıklarını anlattı.

Hocaoğlu, uçakla ilgili şu bilgileri verdi:

"Uçak, kendi sınıfında dünyada en iyi durumda. Menzili bin 500 kilometre, hızı saatte 340 kilometreye ulaşıyor, 100 kilometrede 8,1 litre yakıt tüketiyor. İniş takımları katlanabiliyor, bu da hızını artırıyor. Benzer uçaklardan dünyada üreten 16 firma var. Bunlar içerisinde en iyi durumda olan bizim uçağımız.

Uçağın, iniş kalkışı için 120 metrelik bir piste ihtiyacı var. Bu pistlerin geliştirilmesiyle uçağa talep de artacak. Kurum olarak, 5 yıllık bir ihtiyaç planlaması yaptık, Türkiye'de 2 bin civarında bir uçağa ihtiyaç olacağını düşünüyoruz."

Satış fiyatı 750-800 bin lira

Bekir Hocaoğlu, projeye başlarken "Türkiye'de bir uçak üretebiliriz" mesajı vermeye gayret ettiklerini, bunu da başardıklarını ifade ederek, "Bu uçak çok kolay bir işlemle insansız hava aracına dönüştürülebilir. ASELSAN'ın ürettiği ekipmanın test edilmesine yönelik çalışmalarımız var. Keşif, gözetleme, ilaçlama gibi çok değişik alanlarda bu uçaktan yararlanmak mümkün." diye konuştu.

Uçağı Ankara Etimesgut'ta çok modern bir tesiste ürettiklerini belirten Hocaoğlu, "Şu andaki kapasitemiz yıllık 20 uçak üretimini kapsıyor. Bunu kolaylıkla artırabiliriz. Uçağın 4 kişilik versiyonuna ilişkin çalışmalarımız var. Bu tür talepleri de mühendis kadromuzla kolaylıkla karşılayabiliriz." dedi.

Hocaoğlu, uçağın satış fiyatını 750-800 bin lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Kaynak: AA