Ispanak ve zenfecil hastalık tespitinde kullanılacak

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'nde bilimsel araştırma yapan ekip, ıspanak ve zencefilin Manyetik Rezonans Kolanjiyopankreatografi (MRCP) çekiminde görüntü kalitesini artırdığı tespit etti.

PAÜ Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koluman yönetiminde Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Berkay Önal ve Emre Yüce, safra ve pankreas kanalının görüntülenmesini sağlayan MRCP'de işlem yaparken hastadan nefes tutulmasının istenmesi, bunun sonucunda da görüntü kalitesinin düşük olması nedeniyle çalışma başlattı.

Zencefil ve ıspanağın görüntü kalitesini yükselttiğini tespit eden ekip bunun üzerine çalışma yürüttü.

"Yerli ürünlerle bunu yapmayı hedefledik"

Görüntü kalitesini yükseltmek için ağızdan, damardan alınan ilaç yerine zencefil ve ıspanak gibi yüzde 100 doğal bitkisel karışımlarla kontrast madde geliştiren ekip, bunu tablet haline dönüştürdü.

MRCP'de inceleme boyunca hareketsiz bir şekilde yatması gereken hastaların safra ve pankreas kanallarındaki rahatsızlıklar, geliştirilen maddenin inceleme öncesinde ağız yoluyla alınması suretiyle daha kısa sürede ve görüntü kalitesi artmış şekilde teşhis edilebilecek.

PAÜ Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koluman, Biyomedikal Mühendisliği bünyesinde bulunan Öğrenci Uygulama Laboratuvarı'nda biyomediktal cihazlara yönelik iyileştirici tedbirler geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Yüzde 100 doğal"

MRCP için ananas suyunun çok yaygın kullanılmasına rağmen Türkiye'de bu meyvenin üretimi olmadığından dolayı daha yerli ürünlerle bunu yapmayı hedeflediklerini belirten Doç. Koluman, şu bilgileri verdi:

"Bunun ilgili olarak ıspanak gibi, zencefil gibi ürünleri az miktarda kullanarak bunlardan hastanın tüketebileceği bir ürün tasarladık. Üretilen bu maddenin en önemli özellikleri arasında yüzde 100 doğal olması ve MRCP'de kullanılan diğer kontrast maddelere göre daha iyi bir görüntü vermesi yer alıyor.Bu ürün üzerindeki çalışmalar şu anda faz 2 aşamada olup ürünün daha ileri referans malzemesi seviyesine getirtilebilmesi çalışmaları devam etmektedir.

Hedefimiz ürünün Pamukkale Üniversitesi ismiyle patentlenmesi, zencefil ve ıspanaktan meydana getirdiğimiz kontrast maddeyi MRCP çekiminden önce hap şeklinde alacak olan hastalarda görüntü kalitesi belirgin bir şekilde artıyor. Bu ürünün PAÜ adını içerecek şekilde en kısa zamanda ticarileştirilerek hayata geçmesini hedeflemekteyiz."

Koluman, ürünlerin ekonomik, bitkisel ve kolay uygulanabilir olmasının önemine dikkat çekti.

PAÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Arslan ise mide ve bağırsak içindeki sıvının bu tanı yöntemindeki görüntü kalitesini olumsuz etkilediğini, çalışmayla birlikte zencefil ve ıspanağın bu sıvıyı baskılayıp negatif kontrast oluşturarak görüntüde iyileşme ve rezilasyonda artış sağladığını belirtti.

Kaynak: AA