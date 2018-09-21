Türk Yıldızları ve Türk Hava Yolları uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları NF-5 2000 jetleri ve Türk Hava Yolları'nın (THY) Boeing 777 uçağı, TEKNOFEST İstanbul kapsamında birlikte uçuş gerçekleştirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) da sponsoru olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ikinci günü de heyecan verici gösterilerle devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları'nın 2010'dan itibaren modernize edilen 7 adet NF-5 2000 jeti ve THY'nin Boeing 777 uçağı, festival alanı üzerinde kol düzeninde uçuş gerçekleştirdi.

Ziyaretçiler büyük bir ilgiyle takip ettikleri uçuşu, cep telefonları ve kameralarıyla kayıt altına aldı.

Katılımcıların alkışlarla karşılık verdiği gösteride, uçakların birbirlerine çok yakın uçtukları görüldü.

Kaynak: AA