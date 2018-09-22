Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ekonomik manipülasyonu milletimizin desteğiyle aşacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "31. Ahilik Haftası Kutlamaları" kapsamında gittiği Kırşehir'de Valiliği ve Ahi Evran-ı Veli'nin türbesini ziyaret etti.

"31. Ahilik Haftası Kutlamaları" kapsamında kente giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı, Valilik girişinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, milletvekilleri ve diğer yetkililer karşıladı.

Valiliğe geçen Oktay, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Vali Akın'dan kentte yapılan çalışmalarla ilgili brifing aldı.

"Türkiye bu süreci milletimizin desteği ile atlatacaktır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye'nin son günlerde özellikle döviz kuru üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan ekonomik manipülasyonu aşacağına inanıyorum, inanıyoruz. Başta esnaf ve sanatkarlarımızın dayanışması sonra aziz milletimizin birlik ve beraberliği ile Türkiye bu sürece atlatacaktır, atlatmaktadır. Kuşkusuz hükümetimiz de yaptığı düzenelemelerle üretimi mesleki eğitimi ve kaliteyi artırıcı nitelikteki teşvikleriyle esnaf ve sanatkarlarımızı desteklemeyi sürdürecektir" dedi.

Oktay, daha sonra Ahi Külliyesi içindeki Ahi Evran- Veli'nin türbesini ziyaret ederek, dua okudu. Ziyarete, Bakan Pekcan da eşlik etti.

Belediye Başkanı Bahçeci de ziyarette Ahi Evran Külliyesi Projesi hakkında Oktay'a bilgi verdi.

Kaynak: TRT Haber, AA