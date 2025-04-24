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Gündem
TRT Haber 24.04.2025 16:49

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon Türkiye'ye geliyor

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Çanakkale Kara Muharebelerinin 110. yıl dönümü ve Anzak Günü Anma Törenleri dolayısıyla Türkiye'ye geliyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon’un yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Çanakkale Kara Muharebelerinin 110. yıl dönümü ve Anzak Günü Anma Törenleri dolayısıyla ziyarette bulunacak Luxon,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da kabul edilecek.

Erdoğan ile Luxon arasında yapılacak görüşmede, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan münasebetlerin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Yeni Zelanda Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
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