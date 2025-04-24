Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon’un yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Çanakkale Kara Muharebelerinin 110. yıl dönümü ve Anzak Günü Anma Törenleri dolayısıyla ziyarette bulunacak Luxon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da kabul edilecek.

Erdoğan ile Luxon arasında yapılacak görüşmede, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan münasebetlerin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.