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TRT Haber 24.04.2025 16:00

Bakan Fidan: Türk dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edecek

Bakan Fidan, "Türk dünyası, bir bütün olarak Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edecektir. Bu konudaki politikalarımızı sabırla sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan: Türk dünyası bir bütün olarak Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveçli mevkidaşı Eide’yle ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türk dünyası, bir bütün olarak Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edecektir. Bu konudaki politikalarımızı sabırla sürdüreceğiz.

Türkiye'nin Sovyetler Birliği döneminde de Türk dünyası ideali olmuştu, bugün bağımsız Türk cumhuriyetleri varken de Türk dünyası ideali var, bundan sonra da Türk dünyası ideali olmaya devam edecek.

Olmayan bir sorunu üretmeye çalışmak, olmayan bir problemi ortaya koyma çabası; bu konuda gayret gösteren odakların ne kadar çaresizlik ve açmaz içinde olduğunu gösteriyor.

Biz, prensip olarak ailevi meseleleri kamuoyu önünde tartışmayı tercih etmiyoruz.

Rumlar ve Avrupa Birliği ne derse desin, tükenmiş federasyon modeli masadan kalkmış durumda. Bu model de Rumlar tarafından ortadan kaldırıldı.

Deniz mekansal planlamamızı Ege Denizi'yle alakalı hazırladık. Bunu da BM’nin ilgili birimlerine ileteceğiz"

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Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan KKTC Türk Dünyası
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