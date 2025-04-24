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Gündem
TRT Haber 24.04.2025 15:19

Mersin’de özel harekat ve dron destekli siber operasyonda 128 tutuklama

Mersin merkezli 20 ilde "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 182 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 128'i tutuklandı, 40'ı hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Mersin’de özel harekat ve dron destekli siber operasyonda 128 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mersin merkezli Adana, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Afyon, Ağrı, Aksaray, Ankara, Aydın, Bitlis, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muş, Uşak, Yalova, Gaziantep ve Osmaniye'de "Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik 217 farklı adrese eş zamanlı olarak özel harekat ve drone destekli operasyonların düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 182 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerden 40'ı tutuklandı. 

Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ile dijital materyal ele geçirildi. 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Mersin Valimizi, operasyonları koordine eden Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle enselerindeyiz."

 

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Mersin Ali Yerlikaya Dolandırıcılık
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