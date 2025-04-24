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TRT Haber 24.04.2025 16:18

Bakan Uraloğlu: Depremin ardından mevcut aramaların yüzde 75'i karşılandı

Bakan Uraloğlu, İstanbul'da meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremin ardından baz istasyonlarında herhangi bir sorun yaşanmadığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Mevcut aramaların yüzde 75'i karşılandı. Rutin haberleşme kapasitesi normalin 2,5 kat daha fazlası. Dünkü depremde 7-10 kat kapasite oluştu" açıklamasını yaptı.

Bakan Uraloğlu: Depremin ardından mevcut aramaların yüzde 75'i karşılandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, GSM operatörleriyle bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamarı şu şekilde:

"3 operatörün baz istasyonlarında herhangi bir kesinti yaşanmadı, hepsi ayakta kaldı. Peki nasıl sıkıntılar oldu? Rutin haberleşme kapasitesi normalin 2,5 kat daha fazlası. Dünkü depremde 7-10 kat kapasite oluştu. Web tabanlı aramalarda ise 2 kat artış oldu. Mevcut aramaların yüzde 75'i karşılandı. Yüzde 25'i malesef karşılanamadı. Data tarafına bakıldığında, orada herhangi bir problem olmadı. Sosyal ağlardaki aramalarda herhangi sorun yaşanmadı. Kapasite artışından kaynaklı 15 dakikalık bir görüşme yapılamayan zaman oldu. Böyle bir sıkıntı yaşandı. Bu anlamda durumumuzu gözden geçiriyoruz. Benzer sıkıntıların yaşanmaması için neler yapacağız bunları konuştuk. Amacımız daha iyisini yapmak. Haberleşmelerde mutlaka internet tabanlı uygulamarı kullanmalarını tavsiye ediyoruz. 3 operatör ve bakanlığımızla beraber benzer sorunların üstesinden gelmeye çalışacağız"

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Abdulkadir Uraloğlu Deprem Telekomünikasyon Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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