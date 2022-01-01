Yeni yılda Meclis'i yoğun bir mesai bekliyor. Gündemin ilk sırasında stokçulukla mücadele teklifi olacak. Komisyondan geçen teklif Genel Kurulun gündemine gelecek.

Düzenleme stokçuluk yaptığı belirlenenlere 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası öngörüyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi de Meclis başkanlığına sunuldu. Teklife göre öğretmenlik mesleği, kariyer sistemiyle 4 grupta sınıflandırılacak, uzman ve baş öğretmenlerin maaşlarında artış olacak. Göstergeler ise 3 bin 600'e yükseltilecek.

6'ncı yargı paketi gündeme alınacak

Yeni yılda yargıda reform çalışmaları da devam edecek. Hazırlanan 6'ncı yargı paketi, kısa zamanda Meclis gündeminde olacak. Bu paketle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak.

Kulüp başkanları kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu olacak

Spor yasası teklifi ise kulüplerin borçları ve menajerlik sistemini ele alacak. Kulüp başkanları kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu olacak.

Kripto para düzenlemesi

Yeni yılda kripto para yasasına ilişkin bir düzenleme de yapılacak. Kripto para platformları ve hizmet sağlayıcılarına izin yetki belgesi ve vergi alınması gibi konular teklifte yer alacak.

Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için hizmet sunucu şirketlere şeffaflık şartı teklifte olacak.