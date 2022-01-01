Terör örgütlerine 2021'de de ağır darbeler vuran Mehmetçik, yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

Hudut Kartalları da sorumluluk sahalarında kuş uçurtmadı.

Bütün hudut hatlarında olduğu gibi Mehmetçik, Bulgaristan sınırında da teyakkuzda.

Kırklareli'ne 92 kilometre mesafedeki Avcılar Hutut Karakolu'nun 30 kilometrelik sorumluluk sahasının tamamı Bulgaristan sınırında yer alıyor.

Puslu havaya, şiddetli yağmura ve sert rüzgara rağmen Hudut Kartallarının elleri tetikte, gözleri sınır hattında 24 saat görevinin başında olmayı sürdürüyor.

Hakim noktalara kurulan karakollar, mevziler ve sürekli atılan devriyelerle sınır hattı 7/24 gözleniyor.

Hudut Kartalları, yeni yıla da karakolda silah arkadaşları ile birlikte girdi.

Mehmetçiklerden bazıları da yılbaşında nöbet kulelerinde ve mevzilerdeydi. Komutanları, ailelerinden uzakta, vatan nöbeti tutan askerlere sürpriz yaptı.

Mehmetçiğin Diyarbakır'daki ailesi de, sürprizden çok mutlu oldu.

Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik 2022 yılında da terör örgütlerine göz açtırmamakta kararlı.

Haber: Yavuz Demir

Kamera: Berk Söylemez