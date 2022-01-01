Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yıla Anadolu Bölgesi 112 Ambulans Komuta Kontrol Merkezi’nde girdi.

Bakan Koca, önce merkezde telsiz anonsuyla sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı daha sonra Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görüntülü bağlanarak yeni yılın ilk bebeğinin ailesini tebrik etti.

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022’de dünyaya gelen ilk bebeğin ailesini tebrik etti. pic.twitter.com/tJ6zQ0Ma42 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 31, 2021

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Ankara'daydı. Bakan Yanık, Ankara Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeği ziyaret etti.