TRT Muhabiri Hamza Çifçi, bir çok meslektaşı gibi yeni yıla çalışarak girdi. Sosyal medyada yeni yıla ilişkin bir paylaşımda bulundu, gazeteci olarak yeni yılda çalıştığını, gazetecinin kazancının motivasyon ve takdir olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Muhabirinin mesajını alıntılayarak yeni yıl mesajı verdi.

Altun, şunları kaydetti;

Şu anda sahada, masada, görevinin başında fedakarca çalışan tüm medya mensuplarının yeni yılını kutluyorum. Sizler hakikatin sesisiniz. Hakikat düşmanlarının kontrolsüz, manipülatif, yalan içeriklerine karşı sizlerin gerçeğe tuttuğu ayna öyle kıymetli ki. Sağolun, varolun.