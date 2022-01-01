Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, Cudi Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kahvaltı yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Cudi Dağı'ndaki Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Modüler Güvenlikli Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kahvaltı yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla üs bölgesindeki askerlerle girdi ve geceyi burada geçirdi.
Yeni yılın ilk kahvaltısını da görevli jandarmalarla yapan Bakan Soylu'ya, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik eşlik etti.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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