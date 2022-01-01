İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla üs bölgesindeki askerlerle girdi ve geceyi burada geçirdi.

Yeni yılın ilk kahvaltısını da görevli jandarmalarla yapan Bakan Soylu'ya, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik eşlik etti.