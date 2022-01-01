OHAL Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kapatılan 191 kuruluşun başvurusunu reddetti.

Komisyondan ret yanıtı alan yapılardan biri, FETÖ elebaşının sağlık sorunlarıyla ilgilenen dernekti. FETÖ elebaşının özel doktoru T.D’nin başkanı olduğu dernek, kök hücre projesi ile ilgilendi. Tıp alanında uzmanlaşan örgüt üyelerini dernek çatısı altında topladılar. Bazı hastalıkları olan örgüt elebaşının kök hücre tedavisi için kamusal kaynakları kullandılar.

Verilen bursları geri almışlar

Kapatılan FETÖ vakıflarından birinin, öğrencilere önce burs verdiği ardından bursu geri aldığı belirlendi. Komisyon incelemesinde, toplanan bağışların öğrencilere burs veriliyormuş gibi gösterildiği ancak sonrasında vakfa kira ödemesi adı altında tekrar geri alındığı tespit edildi.

Bağışlar amaç dışı kullanıldı

OHAL Komisyonu'na başvuran tüzel kişilerin arasında "Kimse Yok mu Derneği" de var. Evini satarak elde ettiği parayı Afrika'da su kuyusu açılması ve bir kişinin katarakt ameliyatı masrafının karşılanması şartıyla bağışlayan kişi dernekten belge talep etti.

Derneğin bu bağışçıya, daha önce katarakt ameliyatı olmuş kişilerin internetten alınan fotoğraflarını gönderdiği tespit edildi. Aynı usulsüzlükler toplanan kurban paraları için de geçerliydi.

Eski kurban resimlerinin tarihleri değiştirilerek bağışçılara belge dağıtıldı.