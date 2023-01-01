28 canlı bağlantı noktasıyla Türkiye, 2023 yılını TRT Haber'de karşıladı. Heyecanı ve coşkusuyla yeni yıla ait tüm detaylar anbean ekrana yansıdı.

Terörden temizlenen Cudi Dağı'ndaki vatan nöbetine de TRT Haber eşlik etti.

Petrol rezervinin keşfedildiği Gabar Dağı, huzurevi sakinlerinin yeni yıl heyecanı TRT Haber farkıyla ekranlara geldi.

Yurt genelinde 2023 yılı huzur ve güven içinde karşılandı.

Yeni yıl özel yayını

Dünyanın dört bir yanında görev yapan TRT Haber ekipleri, yeni yıl coşkusunu izleyiciyle paylaştı.

Türkiye'nin canlı tarihi TRT'de, geçmiş yılların coşkusu da unutulmadı. TRT Haber Nostalji ile sanatçılar, TRT Haber ekranlarından tüm Türkiye'ye umut dolu mesajlar verdi.

50'ye yakın canlı bağlantı

3 saat süren özel yayında, 50'ye yakın canlı bağlantı yapıldı. 2022 yılının akılda kalanları ve 2023 yılı heyecanı ekrana geldi.

TRT Haber ekipleri de, Türkiye ve dünyada, sıcak duraklarda, izleyicilere yeni yılın coşkusunu, heyecanının ve mutluluğunu yansıtmak için haber mesaisiyle yeni yıla merhaba dedi.