Yeni yıl mesajında Cumhuriyetin yüzüncü yılına atıfta bulunan Soylu, heyecanını ve mutluluğunu ifade etti.

20'inci yüzyılın kronik sorunlarına dikkat çeken Soylu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Afetler, krizler, savaşlar, terör, göç ve salgınla sarsıldığı için 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki neredeyse her yılı “iyi ki bitti” diyerek kapatan dünyada, “Büyük ve Güçlü Türkiye” iddiasıyla ortaya koyulan büyük çabayla ayakta kalarak, gelişerek, 20. yüzyılın kronik sorunlarını çözerek 2023’e ve Türkiye Yüzyılı’na, tam da İstiklâl Marşı’ndaki ruh ve heyecanla giriyoruz.



Cumhuriyet’in yeni yüzyılını Türkiye Yüzyılı’na çevirmek için, ilerlememize ve büyümemize ayak bağı yapılan vesayet ve terör gibi sorunlarını ortadan kaldırmış, dışa bağımlılığını azaltmış, yerli ve millî kaynaklarıyla üretip kimsenin önünde diz çökmeyen bir güce ulaşmalıydık ve bunu başardık. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ve milletimizin tüm beklentilerini tarif ettiği vizyonuyla dünyanın en modern hastanelerinden, her ilde bir üniversite hedefine kadar, altyapıda büyük bir değişim yaşandı. Bu değişimden güç alarak, 40 yıl boyunca hepimize büyük acılar yaşatan, bir anlamda Türkiye’nin ayağına pranga olan terör meselesini, ciddi bir strateji ve kararlılıkla bitme noktasına getirdik. Demokrasimize pranga olan vesayet odaklarını ve onların ürünü olan darbeleri de Aziz Milletimizin iradesi ve demokrasiye olan inancından güç alarak bertaraf ettik.



Türkiye bugün, ne küresel göç meselesinin ne küresel salgının ne afetlerin ne de birden fazla küresel terör örgütünün ataklarının altında ezilmeyen, istikrarından ödün vermeyen bir ülke haline gelmiştir ve Türkiye Yüzyılı’na giden yolu tamamen temizlemiş ve tıpkı 1923’teki heyecanla 2023’e adım atmaya hazırlanmaktadır.



Çok emek verdik, çok çalıştık, çok fedakârlıklar yaptık. Dünyanın küresel güçleriyle mücadele edip mazlumlarına umut olduk. Ve bugün, sadece Türkiye için değil, dünya için de umut olan bir yolculuğa çıkıyoruz. Elbette ki bizi yolumuzdan saptırmaya, tekrar eski bataklıklara, eski anlayışlara, küresel efendilere diz çöktürmeye çalışanlar vardır ve bundan sonra da olacaktır. Ama biz hiçbir engele takılmadan yürümeye, yeni başlangıçlara adım atmaya, milletimize ve bize bu ülkeyi emanet eden ecdadımıza layık olmaya devam edeceğiz.



Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2023 yılının ülkemiz ve tüm insanlık için sağlık, huzur ve bereket vesilesi olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Bu günlere gelebilmemiz için büyük canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Aziz Milletimizin her ferdini sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."