2023 yılına, Başakşehir - Kayaşehir metro hattı çalışanları ile Kayaşehir metro istasyonunda giren Karaismailoğlu, açılışa sayılı günler kala burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karaismailoğlu, 2022 yılının kendileri için dolu dolu geçtiğinin altını çizerek, yaptıkları çalışmalarla vatana, millete hizmet edecek çok sayıda başarılı projenin hayata geçirildiğini dile getirdi.

Özellikle yaz döneminde hava, kara ve demiryollarındaki hareketlilikten duydukları gurura işaret eden Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Ülke geneline yayılmış olan 5 bin şantiyemiz ve hizmet noktamızla beraber 700 bin çalışma arkadaşımızla 7/24 vatandaşımızın daha kaliteli, daha güvenli, konforlu seyahat etmesi için sürekli ayakta kaldık. Şu anda da gecenin bu saatinde, Anadolu'nun pek çok köşesinde dağlarda tepelerde kesintisiz ulaşımı sağlamak için çalışan çalışma arkadaşlarımız büyük emek veriyorlar. Bizler onların emekleri ve onların çalışmaları sayesinde bu süreci yönetiyoruz. Baştan beri söylediğimiz gibi başarı ekip işidir. 700 çalışma arkadaşımızın büyük emeği var, bizler de onların bir abisi olarak ülkemize, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. 2022 yılında hem Türkiye için hem dünya için çok önemli projeleri hayata geçirdik. Bugün bulunduğumuz Kayaşehir metrosu gibi pek çok projemizde de çalışmalar devam ediyor."

Bakan Karaismailoğlu, geçtiğimiz yıl açılışı yapılan projeler ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Açılışı yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nın dünyadaki sayılı projelerden biri olduğunu belirten Karaismailoğlu, mayıstan bu yana 500 bin yolcu ağırlandığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Projeleri hizmete sunmak için sabırsızlanıyoruz"

Adil Karaismailoğlu, 2022 yılının dolu dolu geçtiğini, Türkiye'nin neresinde ulaşım ihtiyacı varsa orada ne gerekiyorsa yaptıklarını, projeleri yapıp milletin hizmetine sunduklarını dile getirdi.

Yapacak çok iş olduğunu, 2023'ün daha yoğun geçeceğini vurgulayan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine Türkiye'mizin, bölgemizin kıymetli projelerini bitirerek vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz. Bulunduğumuz metro hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığı ve özellikle Kovid-19 salgın sürecinde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi dünyanın en modern hastanelerinden bir tanesi olan ve bu salgın döneminde hastaneye en çok ihtiyaç duyduğumuz anda maalesef yollarıyla birlikte metrosu sorumlu olan Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmayan bir hattı. Ve biz de yapılmadığını gördüğümüzde yollarını nasıl devralıp 1 ay içinde bitirdiysek metromuzu da aldık ve şu anda son aşamaya gelmenin mutluluğunu gururunu yaşıyoruz.

Önümüzdeki günlerde Kayaşehir metro hattımızı bitirerek ülkemizin hizmetine sunacağız. Bu metro hattımız Başakşehir Metrokent devamında Kirazlı'ya kadar devam ediyor. Kirazlı'dan isterseniz otogar üzerinden Aksaray'a ulaşabilirsiniz. Veya devamında yine Bakanlığımız tarafından yapılmakta olan Kirazlı-Bakırköy metrosu ile birlikte hem E-5'e hem sahil yoluna, hem de Marmara'ya kolaylıkla ulaşabileceğimiz bir metro hattı. Ayrıca Kirazlı'dan yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin maalesef devam ettirmediği ama eninde sonunda bitirilecek olan Kirazlı-Halkalı metrosuyla da entegre olabilecek önemli bir hattımız. İnşallah şubat ayı başlarında bu metromuzu açarak İstanbulluların hizmetine sunacağız."

[Fotoğraf: AA]

"Önümüzdeki günlerde metro açısından, raylı sistem açısından hareketli günleri Bakanlığımız İstanbul'a yaşatacak"

Yapımı devam eden diğer hatlarla ilgili de bilgi veren, bakanlıkça yapımı devam eden hatların da Kayaşehir'e entegre olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları aktardı:

"Önümüzdeki günlerde metro açısından, raylı sistem açısından hareketli günleri Bakanlığımız İstanbul'a yaşatacak. Ocak ayının ortasında Kağıthane-Havalimanı hattımızı hizmete vereceğiz. Burası özellikle 32 kilometre uzunluğunda, İstanbul'un ulaşımının bel kemiği olacak, omurgası olacak önemli hatlardan bir tanesi. Onun için de hazırlıklarımızı devam ediyoruz, son aşamaya geldik. Diğer çalışmalarımız devam edecek. Yine bu yılın ikinci çeyreğindeyiz inşallah Kazlıçeşme-Sirkeci arasındaki hem raylı sistem hem de yaya odaklı kentsel ulaşım projemizi bitirerek İstanbulluların hizmetine sunacağız. Hem yılbaşı gecesi hem de gecenin bu saatinde çalışma arkadaşlarımız yine vatanımızın, milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması için önemli çalışmalar yapıyor.

Bugün bu saatte burada hizmetimizin vatandaşımıza daha kısa sürede hızlı bir şekilde ulaşması için arkadaşlarımız emek veriyorlar. Onların emeği bizim için çok kıymetli. Çünkü onların olmasa bu ürünler ortaya çıkmaz. Bu kadar büyük projeleri, bu kadar ağır projeleri onları bitirip vatanımıza, milletimize aşkla, şevkle kazandırmanın heyecanındalar. Biz de onları motive ederek, onlarla birlikte bir ekip olarak bu projeleri takip ederek bitirip milletimize kazandırıyoruz."

Karaismailoğlu, 2023 yılının 2022'den daha yoğun ve hareketli geçeceğini, peş peşe projeleri hizmete alacaklarını sözlerine ekleyerek, metro çalışanları ve gazetecilerle yeni yıl fotoğrafı çektirdi.