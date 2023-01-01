İnterneti ve sosyal medyayı tarıyorlar, suç işleyenleri tek tek tespit ediyorlar. Sanal dünyanın kontrol edildiği o adres: Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı.

Siber polislerin mesaisi yılbaşı gecesinde dahi devam ediyor. Onların internette yaptıkları sanal devriye ile sahadaki ekipler suça hızla müdahale edebiliyor.

Siber polisler, internet üzerinden gelen veri akışını takip ederek suç işleyenleri tespit ediyor, alınan bilgi ve konum sahadaki ekiplere bildiriliyor. Tespit edilen siber suçlulara anında müdahale ediliyor.

Sanal suçla etkin mücadele

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Erdem Yaban şöyle anlatıyor:

"Burada bulunan arkadaşlarımız suç ve suçluyla mücadele için internet ortamında işlenen ya da daha sonra internet ortamına sirayet eden konularla ilgili bireysel takipler yapmakta ve tespitler yaparak ilgili birimlere iletmekte. Vatandaşlarımızdan gelen e-posta ihbarlarıyla ilgili de çalışıyoruz.

Terör örgütü propagandası yapan hesaplar, toplumda infial oluşturabilecek paylaşımlar, yine dezenformasyon çalışmaları, mevcut sosyal medyada bunlarla ilgili çalışmalarımızı yaparak ivedilikle ilgili birimlere göndermekteyiz."

Sanal devriye, 7 gün 24 saat devam ediyor. Türkiye genelinde yılbaşı gecesi yaklaşık 600 siber polis görev yapıyor.

Haber: Ayşegül Çoban

Kamera: Tayfun Uslu