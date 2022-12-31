Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 23:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik yılbaşında da görevinin başında
Cudi Dağı'nı teröristlerden temizleyen komandoların vatan nöbeti sürüyor. TRT Haber ekibi, yeni yılı üs bölgesinde silah arkadaşlarıyla omuz omuza karşılayan komandoları görüntüledi.
TSK'nın göz bebeği kahraman komandolar, yeni yıla girerken de Türkiye’nin güvenliği için görev başında.
Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı üs bölgesinde eller tetikte, gözler sınır hattında...
TRT Haber ekibi, komandoların yeni yıl mesajını bölgeden aktardı.
Kamera: Faruk Yağız
Etiketler: Mehmetçik
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