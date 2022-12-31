İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıl dolayısıyla üs bölgesini ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin en soğuk noktasında ve rakımı 3 bin 305 metre olan Jandarma Genel Komutanlığının en yüksek üs bölgesinde bulunduklarını söyleyen Soylu, "Bu yaz 12 Ağustos'ta 5 teröristin de etkisiz hale getirilmesiyle burası temiz oldu." dedi.

Soylu, geçen yılın eylül ayından beri devam eden modüler üs bölgesinin yapımının tamamlandığını belirterek, "Teknik kabiliyetleri açısından şu ana kadar yaptığımız en teknolojik üs bölgesi burası. Buradan Ağrı Dağı da Büyük Tendürek de İran sınırı da net bir şekilde bütün kameralar, gece görüş ve radar sistemleri ile görülebiliyor." bilgisini verdi.

Bölgede 12 Ağustos'tan itibaren de 81 sığınak ve barınağın kullanılamaz hale getirildiğini ve 150 binden fazla mühimmatın ele geçirildiğini söyleyen Soylu, üs bölgesinin çevresine de kulelerin inşa edildiğini dile getirdi.

"Bir imanın, inancın neticesidir"

Bakan Soylu'nun telefonu aracılığıyla üs bölgesindeki jandarmalara hitap eden Erdoğan, 2023'e girilmesine kısa bir zaman kala doğu bölgesinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi ile de görüştüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Modüler sistemlerle Tendürek'in çevresinden, eksi 17 derecede, orada böyle bir mücadeleyi vermek, buradan bütün vatanımıza, topraklarımıza hakimiyetimizi tesis etmek gerçekten bir imanın, inancın neticesidir. Ben, bu imanın, bu inancın tüm temsilcilerini şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Şimdiden 2023'ün ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Gecemiz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Bütün kahramanlarımızı milletim adına kalbi duygularla selamlıyorum."

Bakan Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaları aileleriyle görüştürdü

Bakan Soylu, yeni yıl nedeniyle geldiği 3 bin 305 rakımlı Tendürek Modüler Üs Bölgesi'nde brifing aldı ve incelemelerde bulundu.

Üs bölgesinde nöbet tutan jandarmalarla bir süre sohbet eden Soylu, daha sonra yapımı geçen ay tamamlanan ve gelişmiş teknolojik sistemlerle donatılan üs bölgesinin açılışını yaptı.

Ziyaretçi defterini imzaladıktan sonra üs bölgesinde Sistem İzleme Merkezi'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi alan Soylu, üssün çevresinde belirlenen noktalara deneme amaçlı yapılan atışları da izledi.

Jandarmaları aileleriyle telefonda görüştürdü

Akşam yemeğini yediği jandarmalarla bir süre sohbet eden Soylu, daha sonra bazı jandarmaları aileleriyle telefonda görüştürdü.

Bakan Soylu'ya Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez de eşlik etti.

Tendürek Modüler Üs Bölgesi

Modüler Üs Bölgesinin temeli, Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN tarafından 8 Eylül 2021'de atıldı.

Kış şartlarından dolayı ara verilen çalışmalar, 19 Mayıs 2022'de yeniden başladı ve üssün yapımı 28 Kasım 2022'de tamamlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının en yüksek üssü olan Tendürek Modüler Üs Bölgesi, 3 bin 305 metre rakımda bulunuyor.

Kış aylarında sıcaklığın eksi 40 dereceye kadar düştüğü bölgedeki üs, geniş alanda keşif ve gözetleme imkanı sunuyor.

Üsteki gelişmiş radar ve uzaktan komutalı atış sistemleriyle hem operasyon birlikleri destekleniyor hem de bölgenin kontrolü tam olarak sağlanıyor.