Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 20:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca, 2022’deki muayene ve randevu sayısını paylaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'de bakanlığa bağlı hastanelerde 465 milyon 444 bin 49 muayenenin gerçekleştirildiğini, MHRS'den alınan 142 milyon 858 bin 107 randevudan 109 milyon 654 bin 808'ine gidildiğini açıkladı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Son 15 gün hariç, 2022'de bakanlığımıza bağlı hastanelerde yapılan toplam muayene sayısı tam 465 milyon 444 bin 49. Muayenelerin 335 milyon 200 bin 693'ü polikliniklerde, 130 milyon 243 bin 356'sı ise acillerde yapıldı. Bu tablo, birçok açıdan düşündürücü. Sağlıklı bir yıl dileriz.
Son 15 gün hariç, 2022'de MHRS üzerinden, önceden planlanarak yapılacak muayeneler için toplam 142 milyon 858 bin 107 randevu alındı. Bu randevulardan sadece 109 milyon 654 bin 808'i gerçekleşti. Yani 2022'de en az 33 milyon 203 bin 299 randevuya gelinmedi. Bu tablo düşündürücü."
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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