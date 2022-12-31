Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çavuşoğlu: Suriye konusunda 3’lü görüşme ocak ayının ikinci yarısında olabilir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Suriye konusunda üçlü bakanlar toplantısının ayrıntıları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ocak ayının ikinci yarısında olabileceğini söyledi.
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