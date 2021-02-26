Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların işletmecileri, belli kurallar çerçevesinde yeniden açılmayı bekliyor.

Esnafın da vatandaşın da gözü kulağı pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısında.

Sektör temsilcileri yetkililerle görüştü, belli koşullarla restoranların açılması için önerilerini anlattı.

"Restoranların HES koduyla açılması gerekiyor"

Restoran ve kafelerin ciddi tedbirler alınarak açılması gerektiğini ifade eden Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Sektörün psikolojisi bozuldu. Çünkü oteller ve otellerin içerisindeki restoranlar açık, belli başlı yerler açık. Restoranların HES koduyla açılması gerekiyor. Çalışanlar ve müşteriler HES kodu ile girmeli" dedi.

"Sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulmalı"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ise, "Sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulmalı. İşletme içindeki havalandırmanın da çok uygun bir biçimde düzenlenmesi gerekiyor. Restoran ve kafelere girişlerde HES kodunun da eklenmesi gerekdiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Önlem alınarak açılmalı"

Kimi vatandaşlar restoran ve kafelerin açılmasından, kimileri ise açılmamasından yana.

Kafe ve restoranların önlem alınarak açılması gerektiğini söyleyen bir vatandaş, "Önlem alınarak açılmalı. Tamamen kapalı kalmamalı. Önlemler alındıktan sonra açılmasının bence mahsuru yok" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Bence açılmamalı. Açıldığı zaman bazı bilinçsiz insanların virüsü tekrardan bulaştıracağını düşünüyorum" diye konuştu.