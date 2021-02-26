Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 16:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
[Fotoğraf: AA]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede doğum gününü kutlayan Bahçeli'ye teşekkür etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
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