Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zagrep temasları kapsamında Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordon Grliç Radman ile görüştü.

Çavuşoğlu görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, iki ülke ticaretinin salgına rağmen arttığına dikkat çekti.

"İkili ilişkilerimizi enine boyuna değerlendirdik. Geleceğe yönelik çok önemli fırsatlar olduğunu gördük. Pandemiye rağmen ticaretimiz düşmedi, hatta artış var. 1 milyar dolar hedefine kısa sürede ulaşabiliriz."

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye-AB ilişkilerini destekleyen Hırvatistan'a teşekkür ederim"

Türkiye-AB ilişkilerine objektif yaklaşan Hırvatistan'a teşekkür etti.

"Türkiye- AB ilişkilerini değerlendirdik. Türkiye-AB ilişkilerini her zaman objektif bir şekilde destekleyen, pozitif gündemi destekleyen Hırvatistan'a ve dostum Gordon'a teşekkür ediyorum. Hırvatistan'ın Bosna'daki rolünü önemli buluyoruz. Türkiye-Hırvatistan-Bosna 3'lü mekanizmasını liderler düzeyine çıkarma kararı aldık."

[Fotoğraf: AA]

"Dost Hırvatistan'a ve halkına elimizden gelen yardımı yapmak istedik"

Geçtiğimiz yıl büyük bir depremle sarsılan Hırvatistan'ın Petrinja bölgesini ziyaret etti.

Hırvatistan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Geçen sene İzmir'de deprem olduğunda beni ilk arayan Dışişleri Bakanı Gordan'dı ve Hırvatistan olarak Türkiye'ye her türlü desteği vereceklerini söylediler. Bu bizi çok mutlu etti. Bizde bir söz var, muhakkak Hırvat dilinde de vardır; Dost kara günde belli olur. Biz de bu anlayışla Petrinja bölgesindeki depremden sonra tüm kurumlarımızla ve iş insanlarımızla birlikte dost Hırvatistan'a ve halkına elimizden gelen yardımı yapmak istedik."

"Türkiye, bölgenin yeniden inşası için yardıma hazır"

Türkiye'nin afetlerle mücadele konusundaki tecrübesini Hırvatistan ile paylaşacağını söyledi, Türkiye'nin bölgenin yeniden inşası için yardıma hazır olduğu mesajını verdi.

"Deprem ve afetler maalesef hayatın bir gerçeği. Acı tecrübelerimiz var ve doğal afetlerin hepsini engelleyemeyiz; ama hazırlıklı olmamız gerekiyor. Biz depremden çok çeken bir ülke olarak Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kurumlarımız ve insani yardım kuruluşlarımızla hem Türkiye'de hem de herhangi bir ülkede bir afet olduğunda hemen ilk adımı atan ülke oluyoruz.Bunun faydasını sadece Türkiye'de değil, yardımlarımızı ulaştırdığımız ülkelerde de görüyoruz. Hırvatistan devletinin ve hükümetinin deprem bölgesindeki halka yönelik çalışmalarını takdir ediyoruz. Diğer alanlarda olduğu gibi buraların yeniden inşası için Türk firmalarını tavsiye edebilirim."

Çavuşoğlu, bu yıl mevkidaşıyla birbirlerini görmeleri için önemli fırsatların olacağına işaret ederek, "Güney Doğu Avrupa Ülkeleri zirvesini ve Dışişleri Bakanları toplantısını 17-19 Haziran tarihlerinde Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bir önceki gayriresmi toplantıydı. Ayrıca Antalya Diplomasi Forumu'nu da o tarihlerde gerçekleştireceğiz" dedi.

