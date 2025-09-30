Açık 14.4ºC Ankara
AA 30.09.2025 18:06

Yavuz Bülent Bakiler, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

Türk edebiyatının müstesna isimlerinden biri olarak tanınan şair, yazar ve hukukçu Yavuz Bülent Bakiler'in cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Yavuz Bülent Bakiler, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

89 yaşında hayatını kaybeden Bakiler için ikindi vakti Ay Yıldız Camii'nde tören düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Bakiler'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cenaze törenine, Yavuz Bülent Bakiler'in eşi Ayşe Bakiler ile Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

28 Eylül'de vefat eden Bakiler'in naaşı, dün İstanbul'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Sivas'a uğurlanmıştı.

