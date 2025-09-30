Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 30.09.2025 17:21

Bakan Yerlikaya: Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi uzatılmayacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu belirterek, bu tarihten sonra yenileme işlemi yapanların indirimli ücretlerden faydalanamayacağı uyarısında bulundu.

Bakan Yerlikaya: Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi uzatılmayacak

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin yenilenme sürecine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 31 Ekim 2025'in son tarih olduğunun altını çizerek, "Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sürücü belgesi yenileme başvurularındaki düşüşe dikkat çeken Yerlikaya, temmuz ayında 1 milyon 424 bin 516 başvuru ile günlük ortalama 64 bin 750 ehliyetin yenilendiğini belirterek, bu rakamın ağustos ayında 96 bin 134'e (günlük ortalama 4 bin 577), eylül ayında ise 60 bin 703'e (günlük ortalama 2 bin 890) gerilediğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim." dedi.

Yenileme işlemi nasıl yapılıyor?

Eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşların, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden veya ALO 199 çağrı merkezinden randevu alması gerekiyor.

Yenileme işlemi için sağlık raporu, son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf, kimlik belgesi ve mevcut sürücü belgesinin ibraz edilmesi isteniyor.

31 Ekim 2025 tarihine kadar 15 TL'lik indirimli yenileme ücretinden faydalanılabilecek. Bu tarihten sonra ise standart harç, değerli kağıt ve hizmet bedelleri üzerinden işlem yapılacak.

