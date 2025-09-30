Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilk destek Sırbistan'dan

Göktaş, Belgrad Kadın Konferansı kapsamında geldiği Sırbistan'da, Kadın-Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ile Kadınların Ekonomik ve Siyasi Güçlenmesinden Sorumlu Bakan Tatjana Macura ile görüştü.

Görüşme kapsamında Sırp Bakan Macura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde imzalayarak süreci başlattığı ve Bakan Göktaş'ın 80. BM Genel Kurulu'nda uluslararası çağrıda bulunduğu sözleşmeyi imzaladı.

Bakan Göktaş, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilk imza atan ülkenin Sırbistan olduğunu söyledi. Göktaş, sözleşmeyi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıttıklarını, sözleşme ile hedeflerinin çocukların dijital ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak, kişisel verilerinin ve mahremiyetlerinin korunmasını güvence altına almak olduğunu kaydetti.

Macura da Türkiye'nin Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile uluslararası alanda bir farkındalık oluşturduğunu ifade ederek, çocukların dijital dünyada korunmalarına yönelik bu anlamlı çalışmaya her zaman destek vereceklerini ifade etti.