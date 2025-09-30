Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.00'de başladı.

Toplantıda, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

Terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz'da başlattığı silah bırakma süreci, sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte ele alınacak.

MGK toplantısında Suriye de gündemde olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye Ordusu'na verilen eğitim desteği başta olmak üzere, Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Katil İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu da konuşulacak. Milli Güvenlik Kurulu'na, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bu kez Genelkurmay Başkanı olarak katılacak.