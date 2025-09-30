Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 30.09.2025 17:08

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.00'de başladı.

Toplantıda, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

Terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz'da başlattığı silah bırakma süreci, sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte ele alınacak.

MGK toplantısında Suriye de gündemde olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye Ordusu'na verilen eğitim desteği başta olmak üzere, Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Katil İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu da konuşulacak. Milli Güvenlik Kurulu'na, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bu kez Genelkurmay Başkanı olarak katılacak.

MGK Recep Tayyip Erdoğan
