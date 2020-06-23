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Yassıada teklifi TBMM'de kabul edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Yassıada teklifi Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Yargılamaların dayanağı olan kanun hükümleri yürürlükten kaldırılacak. Yassıada mağdurları haklarının iadesi için dava açabilecek, hak ihlallerinin tespiti için komisyon kurulacak.
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