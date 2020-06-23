Yassıada teklifi Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Yargılamaların dayanağı olan kanun hükümleri yürürlükten kaldırılacak. Yassıada mağdurları haklarının iadesi için dava açabilecek, hak ihlallerinin tespiti için komisyon kurulacak.

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