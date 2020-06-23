Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan İstanbul paylaşımı: 4 kişinin tedavisi devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle 4 kişinin tedavisinin devam ettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği sel ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda şu bilgileri verdi:
"İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 112 ambulans ekiplerimiz sağlık hizmetleri için kısa sürede olay yerine ulaştı. Halen 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir."
İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 112 Ambulans ekiplerimiz sağlık hizmetleri için kısa sürede olay yerine ulaştı. Halen 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 23, 2020
Etiketler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istanbul selSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 21:27
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