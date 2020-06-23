Mehmetçik sınır ötesinde de teröristlerin adım adım peşinde. Köşeye sıkışan terör örgütünün son çaresi geride mayın bırakarak kaçmak. Bunu yaparken de türlü yöntemlere başvuruyorlar.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarmanın mayın avcıları, Irak'ın kuzeyinde, Suriye ve Libya'da görev başında. Özel eğitimli birliklerin görevi, hainler tarafından tuzaklanan bombaları etkisiz hale getirmek.

Binlerce can kaybının önüne geçiliyor

Pençe-Kaplan Harekatı, son yılların en kapsamlı operasyonu. Haftanin'de, PKK'ya ait terör inleri tek tek temizleniyor. Bölgede 160'tan fazla el yapımı patlayıcı imha edildi. Askerlerin geçiş güzergahında bulunan düzenekler ise dikkat çekici.

Eli kanlı terör örgütü, benzer yönteme Suriye'de de başvurdu. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgesinde, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcılar Mayın ve El Yapımı Patlayıcıları Tespit ve İmha Timleri (METİ) tarafından tek tek bulunuyor ve binlerce sivilin can kaybının önüne geçiliyor.

Bölgede devam eden arama tarama faaliyetlerinde, çelik bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı da imha edildi.

Libya'da darbeci Hafter ve milisleri çekilirken sivil yerleşim yerlerine çok sayıda patlayıcı tuzakladı. Özel eğitimli birlikler, terör kalıntılarını yok ederek bölgeyi güvenli hale getirmeye devam ediyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Fatih Mehmet Şenel