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Gündem
TRT Haber 25.03.2025 16:40

Yasa dışı gösterilerde 1418 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart tarihinden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili düzenlenen eylemlerde 1418 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yasa dışı gösterilerde 1418 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin düzenlenen yasa dışı gösterilerde son 6 günde bin 418 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sokakları terörize etmeye kalkışanlara asla taviz vermeyeceğiz"

"19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1.418 şüpheli gözaltına alındı.Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak.Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum.

Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir". 

 

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Ali Yerlikaya Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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