Çok Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.03.2025 15:39

Bolu'da AK Parti'nin acı kaybı

AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Bolu'da AK Parti'nin acı kaybı

D-100 kara yolunda gece saatlerinde Gerede'den Bolu istikametine seyreden AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar'ın kullandığı otomobil, Köroğlu İstasyon Amirliği mevkiinde G.K. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Çongar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çongar için Gerede Yeni Camii'de cenaze töreni düzenlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öğle vakti kılınan namazın ardından Çongar'ın cenazesi, Gerede Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Çongar'ın ailesinin yanı sıra Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bağımsız Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
AK Parti Bolu Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine hakaretleri lanetliyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
Bakan Tunç: Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine hakaretleri lanetliyorum
15:37
Güney Kore'den Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı "tam hazırlık" emri
15:24
'Şişli Belediyesindeki kayyum yönetimi, Kent Lokantalarını kapatma kararı aldı' iddiasına yalanlama
15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı
15:04
Polonya'da Poznan kentini basan farelere "savaş" açıldı
15:47
Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde çocuklar yeteneklerini keşfediyor
"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde çocuklar yeteneklerini keşfediyor
FOTO FOKUS
Çöpe kibrit attı, alevler 4 katlı binaya sıçradı
Çöpe kibrit attı, alevler 4 katlı binaya sıçradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ