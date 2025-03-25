Bakan Tunç: Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine hakaretleri lanetliyorum

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Adalet Ormanı Fidan Dikim Töreni'nde konuşan Bakan Tunç, İstanbul'da bazı göstericilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlerine, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri lanetliyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

"Çok tehlikeli bir yaklaşım"

Özgür Özel'in şirketlere yönelik boykot çağrısını da "çok tehlikeli bir yaklaşım" olarak değerlendiren Bakan Tunç, şöyle konuştu:

Millet adına karar veren hakimler ve savcıları hiç kimse baskı ve tehditle korkutamaz, sindiremez. Terör ve yolsuzluk soruşturmalarından rahatsız olup sokağı karıştıran vandallar tek tek tespit edilmekte, gözaltılar devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri lanetliyorum. Meydanlarda kontrolsüz kalabalıklar önünde kışkırtıcı bir dil kullanılarak, ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markalarının isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır.

