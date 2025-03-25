Çok Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.03.2025 15:36

Bakan Tunç: Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine hakaretleri lanetliyorum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da bazı göstericilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlerine sert tepki göstererek, "Milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri lanetliyorum" dedi.

Bakan Tunç: Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine hakaretleri lanetliyorum

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Adalet Ormanı Fidan Dikim Töreni'nde konuşan Bakan Tunç, İstanbul'da bazı göstericilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlerine, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri lanetliyorum" sözleriyle tepki gösterdi. 

"Çok tehlikeli bir yaklaşım"

Özgür Özel'in şirketlere yönelik boykot çağrısını da "çok tehlikeli bir yaklaşım" olarak değerlendiren Bakan Tunç, şöyle konuştu:

Millet adına karar veren hakimler ve savcıları hiç kimse baskı ve tehditle korkutamaz, sindiremez. Terör ve yolsuzluk soruşturmalarından rahatsız olup sokağı karıştıran vandallar tek tek tespit edilmekte, gözaltılar devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri lanetliyorum. Meydanlarda kontrolsüz kalabalıklar önünde kışkırtıcı bir dil kullanılarak, ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markalarının isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır.
 

 

ETİKETLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Tunç
Sıradaki Haber
'Şişli Belediyesindeki kayyum yönetimi, Kent Lokantalarını kapatma kararı aldı' iddiasına yalanlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:42
Bolu'da AK Parti'nin acı kaybı
15:37
Güney Kore'den Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı "tam hazırlık" emri
15:24
'Şişli Belediyesindeki kayyum yönetimi, Kent Lokantalarını kapatma kararı aldı' iddiasına yalanlama
15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı
15:04
Polonya'da Poznan kentini basan farelere "savaş" açıldı
15:47
Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde çocuklar yeteneklerini keşfediyor
"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde çocuklar yeteneklerini keşfediyor
FOTO FOKUS
Çöpe kibrit attı, alevler 4 katlı binaya sıçradı
Çöpe kibrit attı, alevler 4 katlı binaya sıçradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ