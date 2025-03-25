Bakan Tunç: Sokağı karıştıran vandallar tek tek tespit ediliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Adalet Ormanı Fidan Dikim Töreni'nde konuştu.

Millet adına karar veren hakimler ve savcıları hiç kimsenin baskı ve tehtidle korkutamayacağını, sindiremeyeceğini vurgulayan Tunç, "Terör ve yolsuzluk soruşturmalarından rahatsız olup sokağı karıştıran vandallar tek tek tespit edilmekte, gözaltılar devam etmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletin sabrının zorlandığını belirten Tunç, bu ahlaksızlığı ve aşağılık hareketleri lanetlediğini aktardı.

"Ekonomimizin hedef alınması tehlikeli bir yaklaşım"

Tunç, "Meydanlarda kontrolsüz kalabalıklar önünde kışkırtıcı bir dil kullanılarak, ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markalarının isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.