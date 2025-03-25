Çok Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.03.2025 16:02

Bakan Tunç: Sokağı karıştıran vandallar tek tek tespit ediliyor

Adalet Bakanı Tunç, "Terör ve yolsuzluk soruşturmalarından rahatsız olup sokağı karıştıran vandallar tek tek tespit edilmekte, gözaltılar devam etmektedir." dedi.

Bakan Tunç: Sokağı karıştıran vandallar tek tek tespit ediliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Adalet Ormanı Fidan Dikim Töreni'nde konuştu.

Millet adına karar veren hakimler ve savcıları hiç kimsenin baskı ve tehtidle korkutamayacağını, sindiremeyeceğini vurgulayan Tunç, "Terör ve yolsuzluk soruşturmalarından rahatsız olup sokağı karıştıran vandallar tek tek tespit edilmekte, gözaltılar devam etmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletin sabrının zorlandığını belirten Tunç, bu ahlaksızlığı ve aşağılık hareketleri lanetlediğini aktardı.

"Ekonomimizin hedef alınması tehlikeli bir yaklaşım"

Tunç, "Meydanlarda kontrolsüz kalabalıklar önünde kışkırtıcı bir dil kullanılarak, ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markalarının isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sıradaki Haber
Bolu'da AK Parti'nin acı kaybı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:20
Afyonkarahisar'da ikiz plakalı minibüsün sahibine ceza kesildi
17:06
Belçika'da demir yolu çalışanlarının grevi sürüyor
16:53
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 722 bin liraya geriledi
16:44
4 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu
16:52
Yasa dışı gösterilerde 1418 şüpheli gözaltına alındı
16:32
Bakan Bolat: Bulgaristan ile ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız
Kars'ta kızıl tilki ve yaban kuşları yaşam alanlarında görüntülendi
Kars'ta kızıl tilki ve yaban kuşları yaşam alanlarında görüntülendi
FOTO FOKUS
Çöpe kibrit attı, alevler 4 katlı binaya sıçradı
Çöpe kibrit attı, alevler 4 katlı binaya sıçradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ