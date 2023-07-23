Yargıtay'dan kiracı kararı

Kiracı olduğu iş yerini boşalttı, ama anahtarı iade ettiğini belgelemedi. Aylar sonra mülk sahibinin başlattığı icra takibiyle karşı karşıya kaldı.

İddiaya göre dükkan sahibi, eski kiracısından 11 aylık kira bedelinin tahsilini istedi.

Eski kiracı da iş yerini 11 ay önce sözleşmeye uygun şekilde boşalttığını, borcunun olmadığını ifade etti. Taraflar mahkemelik oldu.

İtirazlar üzerine devreye giren Yargıtay Hukuk Genel Kurulu emsal nitelikte bir karar verdi. Kiracının tahliye sonrası anahtarı mülk sahibine teslim ettiğini belgelendirmesi gerektiği vurgulandı.

Bu ispatlanmadığı için alacaklı tarafından bildirilen tahliye tarihinin kabul edileceği sonucuna varıldı.