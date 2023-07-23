AK Parti Sözcüsü Çelik : Olay her yönüyle araştırılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya uğrayan HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir’i hastanede ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açılamalarında şu ifadelere yer verdi:

Salih Beyi ziyaret ettim, sağlık durumu doktorlardan öğrendiğim kadarıyla iyiye gidiyor. Buraya gelmeden evvel Sacit Beyin cenaze namazına katıldık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

Olay olduktan kısa bir süre sonra saldırgan yakalandı ve savcılığa sevk edildi. Olay her yönüyle araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor. Elde edilen bulgular çerçevesinde değerlendirme yapılyor. Kuşkusuz yapan hukuk karşısında hesap verecekti.

Siyaset kurumuna yönelik her türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada siyaset zemininde siyaset yapan bir partinin il başkanlığına dönük olarak vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz.

HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz. Vefat eden il sekreteri Sacit Beye Allahtan rahmet diliyoruz, il başkanı Salih Beye de şifalar temenni ediyoruz.