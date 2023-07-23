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TRT Haber 23.07.2023 12:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümüyle ilgili, "Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümüyle ilgili mesaj paylaştı.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum."

 

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