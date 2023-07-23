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DHA 23.07.2023 12:03

Bakan Yerlikaya: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 asker, 2 jandarma, 1 polisi şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Tunceli ili kırsalında, J- SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş BURAK TORTUMLU operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve 2 asker, 2 jandarma, 1 polisin şehit edilmesinden sorumlu teröristler; Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum
Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek"

Bakan Yerlikaya: 2 terörist etkisiz hale getirildi

 


 

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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