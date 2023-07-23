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Gündem
TRT Haber 23.07.2023 11:35

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 28 Temmuz'da Türkiye'ye yapacağı ziyaret sağlık sorunları nedeniyle ertelendi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi
[Fotoğraf Arşiv : REU]

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı, 28 Temmuz'da da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Türkiye’de misafir edeceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan liderlerin, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı ifade edilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kalbine pil takıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kalbine pil takıldı

Geçen hafta kalp takip cihazı takılan Netanyahu'nun kalbine pil takıldığı açıklandı.

Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'ya kalp takip cihazı takılmıştı.

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