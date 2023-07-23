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Gündem
AA 23.07.2023 11:24

Bakan Kacır: Togg'u ülke ülke ve kıta kıta dünyaya yayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, pek çok ülke liderinin Togg ile buluşmasını amaçladıklarını belirterek, "Togg'u bir yandan Türkiye'de milletimizle buluştururken bir yandan da ülke ülke ve kıta kıta dünyaya yayacağız" dedi.

Bakan Kacır: Togg'u ülke ülke ve kıta kıta dünyaya yayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'u ilk Azerbaycan, daha sonra Özbekistan ve Türkmenistan'a götürdüklerini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan devlet liderlerine teslim ettiklerini anlattı.

Bunun kendileri için önemine değinen Kacır, Türkiye'nin yüksek teknoloji ürününü, Türk mühendislerinin geliştirdiği ve teknisyenlerinin ürettiği "milli akıllı otomobili" dünyanın farklı coğrafyalarında bizzat devlet liderlerine sunmanın millet adına tarihi bir gurur olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde tur attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde tur attı

"Togg'u dünya liderleriyle buluşturmaya devam edeceğiz"

Kacır, Togg'u gelecek dönemde Türk teşkilatının diğer üyelerine de teslim edeceklerinin bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız ziyaretlerinde hangi ülke liderlerine Togg hediye edilmesi konusunda takdirde bulunursa biz de onun gereğini yapacağız. Ben Cumhurbaşkanı'mız adına bu ülkeleri şimdiden sıralamak istemem ama kendisi bu konuya çok önem ve değer veriyor. Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçekleşmesi ve şimdi bu başarı hikayesinin dünya kamuoyuna sunuluyor olması Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önem verdiği bir husus. Biz Togg'u dünya liderleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Pek çok ülke liderinin Togg ile buluşmasını amaçlıyoruz. Togg'u bir yandan Türkiye'de milletimizle buluştururken bir yandan da ülke ülke ve kıta kıta dünyaya yayacağız."

Togg zirveye oturdu: Elektrikli SUV segmentinde pazar lideri
Togg zirveye oturdu: Elektrikli SUV segmentinde pazar lideri

"Mikro uydularda süreci hızlandırmak istiyoruz"

Alçak yörünge uydularının da önemli bir fırsat penceresi oluşturduğunun altını çizen Kacır, Türkiye'de birkaç özel sektör girişiminin halihazırda bu konuda gayret gösterdiğini aktardı.

Kacır, hem bu girişimlerin kabiliyetlerini daha yüksek ölçeğe taşımak hem de milli bir marka ortaya çıkarabilmek adına aktif teşvik programını hayata geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

BAE ile imzaladıkları mutabakat zabıtlarından birinin uzaya erişim alanında olduğuna dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Uzaya milli imkanlarımızla erişimi de çok değerli görüyoruz. Buna yönelik bir işbirliğini üçüncü ülkede gerçekleştirme imkanını da BAE ile birlikte konuşuyoruz. Aslında önümüzdeki dönemde Türkiye, paydaşları ve ortaklarıyla birlikte hem uzaya kendi imkanlarıyla erişebilen hem de uzayda yüzlerce binlerce mikro uyduyu yine milli imkanlarıyla geliştirme ve üretme imkanına sahip ülke konumuna gelsin istiyoruz. Dünyada birkaç şirket bu konuda öncü oldu. Biz biraz çıtayı yükseltmek ve süreci hızlandırmak arzusundayız. Bu bir yarış. Biz bu öncü şirketlerin arasına en az bir Türk şirketinin girmesini amaçlıyoruz."

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