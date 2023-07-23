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TRT Haber 23.07.2023 10:15

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları sona erdi. Sınav sonuçlarının 25 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi

Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 105 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı.

Adaylar, saat 10.00'da sonra sınav binalarına alınmadı. İlk oturuma 924 bin 168 aday başvuru yaptı.

Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi.

Deprem bölgesinde KPSS heyecanı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşanıyor.

Deprem bölgelerindeki illerde sınava girecek adaylar, aile ve yakınlarıyla sınav merkezlerine erken saatlerde geldi.

Adaylar bina girişlerindeki belge ve güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı.

Bazı aileler sınavın yapıldığı okullar önünde veya bahçesinde bazıları da kafeteryalarda veya parklarda yakınlarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Eğitim Bilimleri oturumu saat 14.45'te

Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te yapılacak, adaylar 80 soruyu 100 dakikada cevaplayacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için sınav günü nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 105 sınav merkezinde yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 572 bin 20 adayın başvurduğunu belirtti.

Sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

Nefes nefese KPSS'ye koştular
Nefes nefese KPSS'ye koştular

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

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