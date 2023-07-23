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Eğitim
İHA-DHA-TRT Haber 23.07.2023 10:56

Nefes nefese KPSS'ye koştular

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün saat 10.15'te başladı. '15 dakika' kuralından dolayı saat 10.00'dan sonra adaylar, sınav binasına alınmadı. Geç kaldığı için okul önünde ellerinde nüfus cüzdanları ve sınav belgeleriyle kalan öğrenciler büyük üzüntü yaşadı. Bazı adaylar da son anda sınava yetiştiler.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) çerçevesinde Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları bugün yapılıyor.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi

A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlarken, saat 10.00'da giriş kapıları görevlilerce kapatıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Adaylar sınava giriş belgesiyle birlikte sınava gireceği okula gelirken, adaylar aranarak salona alındı. Adayların aileleri de okul çevresinde heyecanlı bekleyişlerine başladı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Sınavın yapıldığı binalara erken saatte gelenler binaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 10.00'a yaklaştığı sıralarda ise görevliler sınava kısa süre kaldığını söyleyerek, adayları içeri girmeleri yönünde uyardı. 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kapının kapanmasına dakikalar kala sınava yetişmek isteyen adaylar koşarak binalara geldi.Saatler 10.00'u gösterdiğinde ise kapılar kapandı.

1 dakika ile sınavı kaçırdı

Kayseri Refika Küçükçalık Ortaokulu'nda sınava girecek olan bir kişi, kapılar kapandıktan 1 dakika sonra sınav yerine gelince içeri alınmadı. Görevlilerle bir süre içeri girebilmek için konuşan aday, alınmayınca okuldan ayrıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Sivas'ta da aynı manzara

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) Kapıların kapanmasının ardından 1 dakika geç kalanlar içeriye alınmadı. Edebiyat Fakültesi binasının farklı bir kapısında beklediğini söyleyen adaylardan biri ise ekiplere uzun süre ısrar etmesine rağmen içeriye alınmadı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Diyarbakır

Diyarbakır’da Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) giren adaylar okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00 itibarıyla okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise nefes nefese kalarak son anda sınava yetişti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Sınav saatinin gelmesiyle birlikte memur olmak isteyen çok sayıda aday, sınav salonlarında ter dökmeye başladı.

Antalya

Antalya Akdeniz Üniversitesi kampüsünde ise kapıların saat 10.00’da kapandığı sınava yetişmek için koşan adaylardan bazıları kimliğini unuttuğu için kapıdan dönerken, bazıları da saniyeler kala içeriye girdi. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Gaziantep

Gaziantep’te sınava girmek için evinden çıkan ismi öğrenilemeyen bir genç de geç kaldığını düşünerek bir anda panikledi. KPSS’ye gireceği okulun adresini heyecan içerisinde mahalle esnafına soran kişinin o halini gören Gaziantepli esnaf ise şahsi motoru ile memur adayını sınavın başlamasına 30 saniye kala gireceği Gaziantep Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi'ne yetiştirdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Eskişehir

Eskişehir’de de sınava giren binlerce memur adayı, sınav salonlarının yolunu tuttu. Sınava geç kalan adaylar sınav salonlarının bulunduğu binalara koşarak geldi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Maratonları aratmayan koşu yarışında birçok aday son dakikada binaya giriş yaptı. 

Edirne

Trakya Üniversitesi Ayşekadın Kampüsü'nde gireceği KPSS'ye geç kalan adayın imdadına Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri yetişti. Motorize Yunus ekipleri öğrencileri sınav yerine yetiştirebilmek için zamanla yarıştı. Adayı sınav salonuna kadar götüren polis ekibi, adayı bıraktıktan sonra tekrar görev yerine döndü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi
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Nefes nefese KPSS'ye koştular
Nefes nefese KPSS'ye koştular
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