Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri, yargı ve infaz süreçlerinde de esnetiliyor. Atılacak adımlar ve takvim belirlendi. Buna göre, adliyeler haziran ayı boyunca aşamalı olarak normal çalışma düzenine dönecek.

Bugünden itibaren adliyelerde, iddianame düzenlenmesi, kabulü ve kamu davalarının açılma işlemleri başlayacak.

16 Haziran'da da tüm duruşmalar, icralar, itiraz, temyiz gibi işlemlere devam edilecek.

Bu ay FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ve örgütün yapılanmasına ilişkin 5 ilde 16 dava görülecek.

Cezaevlerinde kapalı görüşler de başlıyor

Cezaevlerinde bir süredir yapılamayan kapalı görüşler de başlıyor. Kısıtlama döneminde yapılamayan görüşler için de ilave hak getirildi. Bu görüş hakları izne tabi olarak ilerleyen süreçte kullanılacak.

Koronavirüs sebebiyle oluşan iş yükü hızla ortadan kaldırılacak. Hakim ve cumhuriyet savcıları 20 Temmuz'a kadar yıllık izin kullanmayacak.

Tedbirlere harfiyen uyulacak

Çalışma ortamlarında virüs tedbirlerine harfiyen uyulacak. Bu kapsamda, adliyeye giren herkes maske kullanacak, girişlerde ateş ölçümü yapılacak, 38 derecenin üstü ateşi çıkan adliyeye alınmayacak, her 10 metrekareye bir kişi bulunacak şekilde girişlere izin verilecek.

Koronavirüs sebebiyle evlerine izne gönderilen yaklaşık 60 bin hükümlünün 31 Mayıs'ta dolan izinleri daha önce 2 ay süre ile uzatılmıştı. İzindeki hükümlülerin 31 Temmuz'da yeniden açık cezaevlerine dönmesi planlanıyor.